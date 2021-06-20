Beşiktaş’tan Costa atağı

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı. Gelecek sezon hem lig hem kupa hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadelede edecek olan ve bu kapsamda geniş bir kadro kurmak isteyen kurmaylar görüşmeleri hızlandırdı. Forvet hattına mutlaka bir yıldız getirmek isteyen İstanbul temsilcisi transferde yönünü İspanya'ya çevirdi. Kara Kartal, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Diego Costa'yı yeniden gündemine aldı.

4 MİLYON EURO

Yapılan haberlere göre; Golcü arayışlarına devam eden siyah beyazlılar, gündemine aldığı yıldız oyuncu Diego Costa için 2 yıllık resmi teklifini yaptı. Siyah-beyazlı ekibin Brezilya asıllı İspanyol oyuncuya 2 yıl için 4 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

SLOVEKYA KAMPI İPTAL

YENİ sezon hazırlıklarına 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da başlamayı planlayan Beşiktaş, yurt dışı kampının iptal edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıkları ilk etap kampı, Slovakya hükümetinin Kovid- 19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği zorunlu karantina uygulaması nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.