Kara Kartal’da Costa heyecanı

Beşiktaş'ın, uzun süredir peşinde koştuğu Diego Costa için 2 yıllık sözleşme ve toplam 4 milyon Euro'yu içeren resmi teklifini yapması camiada büyük bir mutluluk yarattı. Taraftarlar arasında heyecana sebep olan bu gelişme kısa sürede gündem oldu. Costa ve menejerinin Beşiktaş'tan 2 yıl için toplam 15 milyon Euro istediği öğrenildi. Yıllık net 6 milyon Euro maaş talep eden yıldız isim, 2 milyon Euro imza parası ve 1 milyon Euro da menajer komisyonu istedi. Taraftar arasındaki pazarlıklar sürüyor.

SANTON SESLERİ

Bu arada Kartal, sağ bek için Roma'dan Davide Santon için devreye girdi. İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Mourinho'nın kadroda düşünmediği yıldız ismin bir yıl kalan sözleşmesinin feshedileceği belirtilirken Lorient ve Sampdoria'nın da Santon için devrede olduğu öğrenildi.