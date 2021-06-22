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Haberler Beşiktaş Besiktaş’ta Salih Uçan tamam

Besiktaş’ta tamam

Kara Kartal, ’dan sonra Alanyalı yıldızla da sözleşme imzalayacak

Besiktaş’ta Salih Uçan tamam

22.6.2021

Beşiktaş yönetimi, transferde gaza bastı. İlk olarak Alman ekibi Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Kenan Karaman ile anlaşan siyah-beyazlılar, Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan'la da sözleşme imzalayacak. Yabancı kuralının değişmesiyle birlikte yerli futbolculara yönelen siyah-beyazlıların kadrosuna en az 4-5 yerli oyuncu daha katmak istediği ifade edildi. Kara Kartal, stoper için de Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı gündemine aldı. 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle bir yıllık sözleşmesi bulunuyor. Şampiyonlar Ligi için yabancı futbolcu transferi de yapacak olan İstanbul ekibi Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa ile de pazarlıklarını sürdürüyor.

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