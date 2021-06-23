Beşiktaş ile Sergen Yalçın arasındaki kriz çözüldü, taraflar yeniden anlaştı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın düğümü dün nihayet çözüldü ve taraflar dün gerçekleşen görüşmenin ardından anlaşmaya vardı. Dün siyahbeyazlı kulüpte Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın'dan oluşan üçlü zirve gerçekleşti ve sonuçta mutlu sona ulaşıldı. Zirve sonunda Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sergen Yalçın, Emre Kocadağ ve Ahmet Nur Çebi'nin fotoğrafı üzerinde "10'un yeri burası" mesajı yayınlandı. İki kupayı kazandıktan sonra yüz yüze görüşmeyen Başkan Çebi ve Sergen Yalçın'ın ilk kez bir araya geldiği ve anlaşmazlıkları çözdüğü başarılı çalıştırıcının bir yıl daha takımın başında olacağı kaydedildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sezonun sona ermesinin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme konusunda kısa bir görüşme yapmış, Yalçın'ın "Tatilin ardından konuşalım, hallolur" ifadelerinin ardından yönetim beklemeye koyulmuştu. Yalçın'ın tatil dönüşü yapılan görüşmelerde yönetim tecrübeli teknik adama teklifini sunarken, Sergen Yalçın da istediği fiyatı yöneticilere iletmişti. Görüşmeler geçtiğimiz günlerde tıkanmış hatta iplerin koptuğu belirtilmişti. Ancak sorun giderildi ve taraftarın da Yalçın'ın kalmasını istemesiyle sorun çözüldü.

TARAFTAR DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki krizin çözülmesinde taraftarlarında rolü büyük oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, 48 yaşındaki çalıştırıcının evinin önünde toplandı. Taraftarlar, Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını isterken yönetimi de istifaya davet etti. Taraftarlar, Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu. Bir Beşiktaş taraftarı, "Toplanmamızın amacı Beşiktaş'ın geleceği. Biz var oldukça Beşiktaş var olacak. Beşiktaş'ın sahibi taraftarsa, taraftarın isteği var. Sergen Yalçın devam etsin, Sergen Yalçın bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

ORTA YOL BULUNDU

Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme için ilk talebi 30 milyon TL ve 1 yıllık kontrat şeklinde olduğu ileri sürülmüş, Beşiktaş yönetiminin ise başarılı hocaya yıllık 12 milyon TL garanti ücret ve 8 milyon TL şampiyonluk primi önerdiği belirtilmişti. Siyah beyazlı yönetim anlaşma sağlanamaması sonrası teklifi 20 milyon TL'ye yükseltirken, aradaki fiyat farkının kapanmasıyla taraflar masaya oturdu. Fakat görüşmeler 19 Haziran'da yeniden kesildi. Ve dünkü görüşmeyle Yalçın'ın yıllık 22 milyon, şampiyonluk ve kupa alınmasıyla da 36 milyon TL alacağı öğrenildi.