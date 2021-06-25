Kartal’a Brezilyalı savunmacı

BEŞİKTAŞ, Ocak ayında da istediği Brezilya ekibi Flamengo'nun 1.89'luk stoperi Leo Pereira için bir kez daha nabız yokluyor. Defans hattına takviye yapması beklenen siyah-beyazlılar devre arasında gündeme gelen 25 yaşındaki savunmacı için yeniden görüşmelere başladı. 2021 yılında takımında forma şansı bulamayan 25 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmak istediğini Flamengolu yöneticilere bildirirken Kara Kartal'ın bu transferde ısrarcı olduğu söylendi.