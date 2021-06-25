Seferovic seferberliği

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, transferde önceliği santrfora verdi. Vincent Aboubakar'ın ayrılması üzerine arayışa geçen siyah beyazlılar, rotasını yeniden daha önce listesine aldığı Haris Seferovic'e çevirdi. A Milli Takım'la aynı grupta yer alan İsviçre'ye 3-1 kaybettiğimiz maçta ilk golü atan Seferovic için gaza basan siyah-beyazlı yönetim, yıldız golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

BENFICA'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Seferovic'in, 2017'den beri formasını giydiği Benfica'dan bu sezon sonunda ayrılmak istediği belirtilirken Portekiz ekibi de 29 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri beklediği öğrenildi. Benfica'nın piyasa değeri 14 milyon Euro olan İsviçreli yıldızı satarak yeni transferler için kaynak oluşturmak istediği ifade edilirken Kara-Kartal'ın transferi uygun bir rakama bitirmek istediği açıklandı. Seferovic, geçen sezon Benfica formasıyla 31 lig karşılaşmasında 22 gol atıp, 7 de asist yaptı.