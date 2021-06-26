Beşiktaş’a müjde geldi

Transfer çalışmalarını tam gaz süren Beşiktaş'a İtalyan basınından müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlıların transfer hedefleri arasında yer alan merkez orta saha oyuncusu Joao Mario'ya dair İtalyan basınından önemli bir gelişme aktarıldı. Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'da forma giyen yıldız futbolcu için Portekiz kulübü, Inter ile oyuncunun bonservisinin alınması için görüşmelerinin tıkandığı bildirilirken Kartal'ın bu transferle ilgili ümidi arttı.

BİR ADIM ÖNE GEÇTİ

Calciomercato'nun haberine göre, Portekiz kulübü 3 milyon Euro'luk bonservis önerirken, İnter 3 milyon Euro'yu kabul etmedi ve masadan kalktı. Joao Mario'ya Beşiktaş ile beraber Nice ve Villareal de talip olmuş durumda. Siyah-beyazlıların bu transferle ilgili bir adım önde olduğu konuşulurken önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor.



ROSİER'İN YERİNE SACKO

Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in yeniden takıma kazandırılması çalışmalarının bir türlü sonuca ulaşmaması sebebiyle Guimaraes'in Malili oyuncusu Falaye Sacko gündeme geldi. Bu sezon 28 maçta sadece 1 asist yapan 26 yaşındaki sağ bek için siyahbeyazlıların en büyük rakibinin Fransa Ligi takımlarından Lorient olduğu iddia edildi.