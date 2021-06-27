  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta rota stoper

’ta rota stoper

Kartal, Torino ile mukavelesi biten Nkoulou için harekete geçti

Beşiktaş’ta rota stoper

27.6.2021

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkacak olan Beşiktaş, alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Montero'nun ayrılmasıyla savunmada alternatif bir ismin kalmaması üzerine düğmeye basan yönetim, ismi Trabzonspor ile de anılan Nicolas Nkoulou'ya kanca attı.

Torino ile yeni sözleşme imzalamayan Nkoulou için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş'ın, temaslarını sıklaştırıp başarılı ismi kadrosuna katması sürpriz sayılmayacak. 31 yaşındaki Kamerunlu stoper için geçen sezon da girişimlerde bulunan yönetim, Nkoulou ile anlaşma sağlayamamıştı. 4 sezondur Torino formasını terleten Nkoulou kariyerinde Monaco, Marsilya ve Lyon formaları da giydi.

VİDA GİDİYOR
BEŞİKTAŞ'TA Vida için ayrılık çanları çalıyor. Cagliari'nin, Vida'nın transferi için gaza bastığı belirtilirken oyuncunun da ayrılarak yeni bir maceraya atılmak istediği öğrenildi. Torino ve Fiorentina da stoper için devrede.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş’ta rota stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.