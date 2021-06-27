Beşiktaş’ta rota stoper

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkacak olan Beşiktaş, alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Montero'nun ayrılmasıyla savunmada alternatif bir ismin kalmaması üzerine düğmeye basan yönetim, ismi Trabzonspor ile de anılan Nicolas Nkoulou'ya kanca attı.

Torino ile yeni sözleşme imzalamayan Nkoulou için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş'ın, temaslarını sıklaştırıp başarılı ismi kadrosuna katması sürpriz sayılmayacak. 31 yaşındaki Kamerunlu stoper için geçen sezon da girişimlerde bulunan yönetim, Nkoulou ile anlaşma sağlayamamıştı. 4 sezondur Torino formasını terleten Nkoulou kariyerinde Monaco, Marsilya ve Lyon formaları da giydi.

VİDA GİDİYOR

BEŞİKTAŞ'TA Vida için ayrılık çanları çalıyor. Cagliari'nin, Vida'nın transferi için gaza bastığı belirtilirken oyuncunun da ayrılarak yeni bir maceraya atılmak istediği öğrenildi. Torino ve Fiorentina da stoper için devrede.