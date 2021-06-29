Beşiktaş’tan transfer şov

BEŞİKTAŞ yönetimi, dış transferde gaza bastı. Alanyaspor'dan Salih Uçan, Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman ile anlaşan siyah-beyazlılar, gündemine aldığı iki yıldız oyuncuyla daha söz kesti. İstanbul ekibi Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren golcü Diego Costa ile yıllık 2.5 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro da imza parası karşılığında el sıkıştı. Kara Kartal, Çin ekibi Jiangsu ile sözleşmesi sona eren ve Avrupa'da oynamak istediğini belirten Alex Teixeira ile de bir görüşme yaptı. Yönetim, Diego Costa'ya yaptığı teklifinin aynısını Brezilyalı 10 numaraya da yaptı. İki transfer için kesenin ağzını açan yönetim, Flamengo'da oynayan stoper Leo Pereira ve Krasnodar da görev yapan Uros Spajic'ten de cevap bekliyor. Harcama limitini aşmamaya çalışan yönetim, Ljajic ve Vida'ya gelecek teklifleri de değerlendirmek istiyor.

CAS TALEBİ REDDETTİ

Bu arada UEFA tarafından Beşiktaş'a verilen yüzde 15'lik kesinti üzerine siyah-beyazlı kulüp CAS'a başvuruda bulunmuştu. CAS, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti. UEFA tarafından vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon elde edeceği gelirlere yüzde 15'lik kesinti uygulayacağının açıklanmasının ardından siyah-beyazlı yönetim CAS'a başvuruda bulunmuştu.