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Haberler Beşiktaş Kartal’a müjde

Kartal’a müjde

Beşiktaş ile isimleri anılan sambacıların ile birlikte verdikleri poz siyah beyazlı tarafları ayağa kaldırdı. Texeira, yaptığı ‘Kartal Pençesi’ ile İstanbul ekibine mesaj gönderdi.

Kartal’a müjde

30.6.2021

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve gelecek sezon Türk futbolunu Avrupa futbolunun en önemli sahnesi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, Brezilyalı Josef de Souza'nın paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündeme oturdu ve siyah-beyazlı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Josef, birlikte tatil yaptığı ve siyah-beyazlı takıma transferleri gündemde olan Alex Teixeira ve Fernando Lucas Martins ile birlikte poz verdi.

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Yıldız oyuncu Teixeira'nın, yakın arkadaşı olan Josef De Souza ile birlikte vermiş olduğu pozda Beşiktaş'ın sembolü olan kartal pençesini yapması transferde mutlu sona ulaşıldığı yorumlarını beraberinde getirdi. Josef'in paylaştığı fotoğrafta, transferin bir diğer konuşulan ismi Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Lucas'ın da bulunması dikkat çekti. Son olarak 2021'in Ocak ayında yeşil sahada boy gösteren Teixeria, Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giydi.

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