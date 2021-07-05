Kara Kartal’da golcü trafiği

YENİ sezonda üç kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş, forvet transferinde gaza bastı. Sergen Yalçın'ın öncelikli olarak santrfor bölgesine iki oyuncu istemesi üzerine harekete geçen siyahbeyazlı yönetim, dünyaca ünlü yıldızlar, Edin Dzeko ve Diego Costa'dan sonra İngiltere'de Premier Lig'den bir alt lige düşen West Bromwich ile yollarını ayıran Hal Robson-Kanu'yu da gündemine aldı. Transferde önceliği Dzeko ve Costa'ya veren Kartal, 31 yaşındaki oyuncu için de girişimlere başladı. İki süper stardan en az birini kadrosuna katmaya çalışan Beşiktaş, Kanu'yu da transfer ederek alternatifli bir hücum hattı oluşturacak.

İNGİLTERE'DEN AYRILMADI

Kariyerinde İngiltere'de Reading, Southend United ve Swindon Town'da da top koşturan Gallerli golcü, İngiltere dışında hiç forma giymedi. Geçen sezon West Bromwich formasıyla 19 maça çıkan Kanu, 2 gol atabildi.

SON ŞAMPİYON SEZONU AÇIYOR

BEŞİKTAŞ, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını bugün yapacak. Slovakya'da planlanan ilk etap kampını karantina uygulamaları nedeniyle iptal eden Kartal, Sergen Yalçın yönetimindeki hazırlıklarını bir süre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Çalışmalarını 15 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdürecek siyah-beyazlılar, daha sonra ikinci etap kampı için yurt dışına gidecek.