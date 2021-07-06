Kartal Jonas’ın peşinde

BEŞİKTAŞ geçen sezon sağ bekte görev yapan Rosier'i kadrosuna katmak için kulübü S.Lizbon ile pazarlıklarını sürdürüyor. Geçen sezonki başarılı performansı ile Lazio, Marsilya ve Celtic gibi kulüplerin de radarına giren Fransız futbolcunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini Sporting yetkililerine ilettiği son sözü Portekiz ekibinin söyleyeceği öğrenildi.

İLK TEKLİF GERÇEKLEŞTİ

SİYAH-BEYAZLILAR Rosier transferinin olumsuzlukla sonuçlanmasını düşünerek Alkmaar'dan 28 yaşındaki Jonas Svensson'ı yedekte tutuyor. Sergen Yalçın oyuncu için olumlu rapor verirken futbolcunun menajeriyle temaslara başlandı. Beşiktaş'ın Svensson'a yıllık 900 bin Euro'dan 3+1 yıllık sözleşme önerdiği ancak teklifin düşük bulunduğu öğrenildi.



BESİKTAS SEZONU AÇTI

SÜPER Lig'in son şampiyonu Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni sezonun ilk antrenmanını dün gerçekleştirdi. Kara Kartal'ın antrenmanına izinli olan oyuncular katılmazken siyah-beyazlıların son transferi Salih Uçan, açıklamalarda bulundu. Sakatlığını tamamen atlattığını kaydeden Salih Uçan, "Daha önce Roma'dayken Şampiyonlar Ligi oynamıştım. Bu yıl da Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapıp ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Beşiktaş, Bucaspor zamanında beni istemişti. Bu zamana kısmetmiş. Şampiyon takım ve Sergen Hoca olması benim için önemli bir etkendi" şeklinde konuştu.