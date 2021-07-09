Gravillon sürprizi

Defansa takviye düşünen Beşiktaş'ın sürpriz bir isme teklif yaptığı iddia edildi. Inter'den Andreaw Gravillon'un Kartal'ın listesinde olduğu ileri sürüldü. Geçen sezonu Lorient'e kiralık geçiren Fransız sağ stoper için Reims kulübünün de harekete geçtiği ve bonservisini elinde bulunduran Inter'le temas kurduğu öne sürüldü. Fransız basınına göre kulüpler temaslarını sürdürürken Beşiktaş'ın da devrede olduğu konuşuluyor. Öte yandan Beşiktaş, PSV Eindhoven futbolcusu Bruma'yı kiralamak için girişimlerini sürdürüyor. Hollanda basını da gelişmeleri doğrularken geçen sezon Olympiakos'ta kiralık oynayan Bruma'yı isteyen birçok kulübün olduğunu ve Beşiktaş'ın da devrede olduğunu yazdı. Voetbal'ın haberine göre, siyah beyazlılar ilk teması gerçekleştirdiği öğrenildi. Beşiktaş, satın alma opsiyonuyla birlikte Bruma'yı kiralamak istiyor. 26 yaşındaki futbolcunun Avrupa'dan başka talipleri olduğu gelen haberler arasında.