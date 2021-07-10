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Beşiktaş’ta rota Mevlja

Defansa takviye arayışı içindeki Beşiktaş 1.90 boyundaki Miha Mevlja’ya teklif yaptı.

Beşiktaş’ta rota Mevlja

10.7.2021

Son şampiyon Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ghezzal ve Rosier transferlerinde mutlu sona yakın olan, forvet transferinde Costa, Dzeko ve Hulk gibi yıldız isimlerle görüşen siyah-beyazlılar, savunmanın ortası için de kollarını sıvadı. Stoper bölgesinde Montero'nun kiralık sözleşmesinin bitmesi ve Vida-Welinton ikilisinin alternatifsiz kalması üzerine harekete geçen Kara Kartal, Rus ekibi Sochi ile sözleşmesi sona eren Miha Mevlja'yı gündemine aldı. Serbest statüde olan Sloven stoper için harekete geçen Beşiktaş, teklifte bulundu. Kariyerinde ülkesi Slovenya dışında İsviçre, İsrail, Romanya ve Rusya liglerinde de oynayan deneyimli savunmacının piyasa değeri 3 milyon Euro.

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