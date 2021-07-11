Beşiktaş’tan Mbenza hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; siyah-beyazlılar, İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Isaac Mbenza'nın peşine düştü. Takımıyla 1 senelik sözleşmesi kalan 25 yaşındaki futbolcu için ilk temas sağlanırken bonservis konusunda görüşmeler devam ediyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Kongo asıllı Belçikalı oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemeyen Kara Kartal, pazarlıklarını sürdürüyor.

206 MAÇTA 27 GOL ATTI

İsmi daha önce de birçok kez Türk takımlarıyla anılan Belçikalı futbolcu, 2018'de Montpellier'den 2.5 milyon Euro'ya kiralanmış ve 2019'da da 12.5 milyon Euro'ya bonservisi alınmıştı. Kariyerinde 206 karşılaşmaya çıkan kanat oyuncusu 27 gol atarken 15 de asist yaptı.

Ghezzal tamam sıra Leicester'da

Beşiktaş, İstanbul'da Ghezzal'ın menajeri ile yaptığı görüşmeler sonunda yıllık 2.5 milyon Euro ücret ve ek ödemelerle 3 yıllık sözleşme için Cezayirli oyuncuyla anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar transferi tamamlamak için Leicester City ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışıyor. Yönetim, 3-3.5 milyon Euro arasında bir bonservis teklif edecek, Leicester City'nin bu teklifi kabul etmesi halinde ise transfer tamamlanacak.