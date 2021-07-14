Bakanlıktan Yunanistan’a protesto

YUNANİSTAN'IN Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, Galatasaray Futbol Takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi. Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Ynanistan temsilcisi Olympiakos Futbol Takımı ile hazırlık karşılaşması yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray kafilesine önceki gün havaalanında gösterilen tavırdan duyulan rahatsızlık nedeniyle Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Bakanlığa çağrıldı. Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı. Diamessis'e, Galatasaray kafilesinin Atina Uluslararası Havalimanı'nda gördüğü kötü muameleye ilişkin şiddetli protesto iletildi. Yunanistan'a verilen protesto notasında, kafilenin karşılaştığı durumun kural dışı, ayrımcı ve dostluktan uzak olduğu kaydedildi. Ayrıca Yunanistan'dan, gelecek dönemde ülkeyi ziyaret edecek kulüplere karşı benzeri bir muamelenin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alması talep edildi.