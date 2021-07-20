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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş'a geliyor

Kartal’ın Fransa’da Nimes forması giyen 26 yaşındaki Norveçli sol bek için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Beşiktaş'a geliyor

20.7.2021

Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro ile mücadele edebilmek için harekete geçen Beşiktaş, sol bek transferini bitirmeyi hedefliyor. Kara Kartal'ın Trabzonspor'un da uzun süredir gündeminde olan Birger Meling için devrede olduğu iddia edildi. Fransa basınında çıkan haberlerde siyah-beyazlıların, Nimes'e 3.5 milyon Euro + bonus teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Beşiktaş oyuncunun transferi konusunda ilerleme kaydederken, Ligue 1 ekibi Rennes'in de oyuncuyla ilgilendiği ve Meling için 2,5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu kaydedildi. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Norveçli deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro. Trabzonspor'un da yakından takip ettiği oyuncuyu teknik direktör Abdullah Avcı çok istemiş fakat bordo-mavililer, transferi sonlandıramamıştı.

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