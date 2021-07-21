Luuk de Jong Beşiktaş’ta

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Cenk Tosun'un sakatlığı ve kiralık kontratının sona ermesi, Vincent Aboubakar'ın sözleşme yenilemeyip takımdan ayrılması üzerine hücum hattı için harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusuda Sevilla'nın Hollandalı forveti Luuk de Jong'la transfer görüşmelerini hızlandırmıştı.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları'nın Luuk de Jong transferiyle ilgilendiği ve siyah-beyazlı ekibin de Jong'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Şimdiye kadar Salih Uçan ve Kenan Karaman ikilisiyle sözleşme imzalayan İstanbul temsilcisi, yabancı transferinde Rosier'den sonra Luuk de Jong'u da açıklayacak. 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olmakla beraber takımıyla 2 yıl daha kontratı bulunuyor.