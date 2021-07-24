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Haberler Beşiktaş Kartal’da Ghezzal tamam gibi

Kartal’da Ghezzal tamam gibi

Beşiktaş, bir süredir G.Saray’ın gündeminde yer alan yıldız isimle 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Kartal’da Ghezzal tamam gibi

24.7.2021

Beşiktaş ve Galatasaray arasında krize neden olan Rachid Ghezzal'ın transferinde sona gelindi. Beşiktaş Yönetimi, Rachid Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli ile dün önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İddialara göre siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal için 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı ve taraflar el sıkıştı. Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'a 2 milyon 250 bin Euro garanti maaş ödeyeceği belirtildi.

KULÜBÜYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Ayrıca Ghezzal'a şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi puan bonusu ve maç başı primleri ödeneceği vurgulandı. Yönetim, Rachid Ghezzal ile anlaşma sağlamasının ardından, Leicester City ile bonservis pazarlıklarını yoğunluk verdi. Leicester'ın 3,5 milyon Euro bonservis bedeli istediği öne sürüldü. Kartal'ın kısa bir süre içerisinde İngiliz ekibiyle de anlaşma sağlaması bekleniyor.

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