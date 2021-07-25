Beşiktaş üç golcünün peşine düştü

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek son Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, golcü transferine yoğunlaştı. Atletico Madrid ile yollarını ayıran Diego Costa ile pazarlığını sürdüren yönetim, Real Sociedad forması giyen Willian Jose ile Çin Ligi ekiplerinden DL Pro'da oynayan Salomon Rondon'u da yeniden gündemine aldı. Kara Kartal'ın uzun bir süredir peşinde olduğu Costa için yıldız oyuncudan gelecek cevap beklenirken, yönetim, 29 yaşındaki Willian Jose'yle de görüşmelerini sürdürüyor. Kara Kartal'ın isteği doğrultusunda Brezilyalı futbolcunun, Sociedad ile görüşme yapması bekleniyor. Jose, bu görüşmede bonservis konusunda kolaylık sağlanmasını isteyecek.

YÖNETİMLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş yönetimi, Salomon Rondon ile de dirsek temasını sürdürüyor. Venezuelalı golcü ile daha önce temas kurulmuş ancak somut adımlar atılmamıştı. Siyah-beyazlıların, oyuncuyu ve kulübünü ikna etmeye çalıştığı gelen haberler arasında. Kara Kartal, 3 oyuncudan birini kadrosuna katacak.



KARA KARTAL'DA 3 OYUNCU YOLCU

Beşiktaş'ta yeni sezonun yapılanması devam ediyor. İstanbul ekibinin üç futbolcuyla yollarını ayırma noktasına geldiği ifade edildi. Geçen sezon bekleneni veremeyen ancak yıllık 3 milyon Euro kazanan Adem Ljajic'in yanı sıra, takıma katıldığı günden beri vasatı aşamayan, yıllık 1.9 milyon Euro maaşı bulunan Jeremain Lens ile yıllık ücreti 800 bin Euro olan, 2 sezonda sadece 7 maçta forma giyen, geçen sezon bir dakika bile oynamayan sağ bek Douglas'ın gözden çıkarıldığı öğrenildi. 3 futbolcunun da 1'er senelik sözleşmesi kalırken, yönetimin, toplam 5.7 milyon Euro ödememek için çare aramaya başladığı açıklandı.