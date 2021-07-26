Kartal’ın Akpom ısrarı

Sezon öncesi transfer için görüşmelerine hız veren Beşiktaş, Middlesbrough'dan Chuba Akpom'da karar kıldı. Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki Nijeryalı forvetle prensip anlaşmasına vardığı ileri sürülürken başarılı forvetin bir dönem Beşiktaş'ta görev yapan Daniel Amokachi ile temasa geçerek hem kulüp hem de Türkiye ile ilgili bilgi aldığı ileri sürüldü. Amokachi'nin Akpom'a "Teklifi düşünme bile. Bu senin için büyük fırsat" dediği öğrenildi.

272 KARŞILAŞMADA 74 GOL ATTI

272 karşılaşmada 74 gol, 25 asistle oynayan Nijeryalı forvet, geçen sezon ligde 38 karşılaşmada 5 gol kaydetti. Bu arada Beşiktaş, Rachid Ghezzal'in önerisiyle sürpriz bir golcüyü de gündemine aldı. Ghezzal, Monaco'da forma giyen 20 yaşındaki İtalyan forvet Pietro Pellegri'yi siyah-beyazlılara önerdi. Monaco formasıyla 23 resmi maçta görev yapan Pellegri, rakip fileleri sadece 2 kez havalandırırken, 1 asist yaptı.