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Haberler Beşiktaş Teixeira için Beşiktaş önde

Teixeira için Beşiktaş önde

Teixeira için Beşiktaş önde

26.7.2021

Beşiktaş'ın 10 numaraya transferi için bir süredir görüştüğü Alex Teixeira, BAE'den ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerden bir sonuç alamadı. Brezilyalı yıldız ve menajeri burada kendisine Beşiktaş'ın önerdiği 2.5 milyon Euro maaşın iki katını teklif eden Sharjah ile görüşme yaparken orta yolun bulunamadığı öğrenildi. Sharjah hücum bölgesine son yabancı takviyesini Malango ile yaparak Alex Teixeira defterini kapatırken Al Hilal'in ise görüşme yaptığı ancak ısrarcı davranmadığı kaydedildi. Beşiktaş, Teixeira'nın olumlu geri dönüş yapacağına inancını sürdürüyor. Kartal, 2+1 yıllık kontrat önerdiği tecrübeli oyuncuya yıllık 2 milyon Euro net + 500 bin Euro da bonus teklif etmiş ekstra 1 milyon Euro imza parasını da gözden çıkarmıştı.

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