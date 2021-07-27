Kartal Halil’in peşinde

Beşiktaş, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde geniş bir kadroyla mücadele etmek için kolları sıvadı. Yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralından dolayı takıma yerli isimler katmak isteyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Brentfordlu oyuncu Halil Dervişoğlu'nun peşine düştü. Sergen Yalçın'ın, 21 yaşındaki forvet için olumlu rapor verdiği öğrenilirken yönetimin de bu gelişmenin ardından Halil için atağa kalktığı ve İngiliz ekibinin Danimarkalı sportif direktörü Ramus Ankersen'den, Halil'i istediği belirtildi. Kurmaylar, daha sonra teknik direktör Thomas Frank'ın izniyle Brentford'un Watford'u yendiği hazırlık maçını izledi ve Halil'in de gol attığı karşılaşmadaki performansından memnun kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Kara-Kartal, daha önce Galatasaray'ın ikna edemediği Brentfordlu yetkilileri, "Halil'i Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkartarak değerini arttırabiliriz" diyerek ikna etmeye çalışıyor. Beşiktaş, Halil'i transfer ederek daha önce Ghezzal, Rosier ve Gedson transferlerinde karşı karşıya geldiği Galatasaray'a çelme atmak istiyor.



PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Brentford ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Türkiye A Milli Takım'a davet edilmiş ve EURO 2020'de forma giymişti.



LUCAS'TA SON SÖZ SERGEN YALÇIN'IN

BEŞİKTAŞ'IN uzun süredir görüştüğü orta saha Lucas Fernando Martins'in kulübü Beijing Guoan ile yaşadığı problemi çözmeye çok yaklaştığı belirtildi. Sezon bitiminde gündeme gelen ve geçen ay itibariyle anlaşmaya varılan 29 yaşındaki oyuncunun kulübünden bedelsiz çıkışı bekleniyordu. Brezilyalı futbolcunun Beijing Guoan ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona geldiği ve kısa süre içerisinde işlemleri tamamlayarak bonservisini alacağını ilettiği belirtildi. Fernando'nun transferinde son söz ise Sergen Yalçın'ın olacak. Yalçın'ın onay verirse tecrübeli oyuncu Beşiktaş forması giyecek.



KARTAL'A İKİNCİ GURBETÇİ

BEŞİKTAŞ, Alman ekibi Schalke 04'ün Türk asıllı orta sahası Levent Mercan'ı kadrosuna katmak istiyor. Yabancı kuralının çıkmasının ardından gurbetçi oyunculara yönelen siyahbeyazlılar, Schalke 04'ün 20 yaşında orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı takibe aldı. Orta sahanın ortasında ve 10 numara mevkiinde forma giyen Mercan için ön görüşmeler yapılırken, uygun bir anlaşma zemini bulunması halinde transferin tamamlanmasını bekleniyor.