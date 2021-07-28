Wesley harekatı

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadro ile gitmek isteyen Beşiktaş'ta gündem forvet transferi olurken, siyah-beyazlılar adaylarla görüşmelerini gizlilik içinde sürdürüyor. İspanyol ekibi Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa'dan yanıt bekleyen, Luuk de Jong için Sevilla ile pazarlılarına devam eden İstanbul ekibi, daha önce menajerler aracılığıyla önerilen İngiliz temsilcisi Aston Villa'nın Brezilyalı golcüsü Wesley için harekete geçti. 2019-20 sezonunda Club Brugge'den 25 milyon Euro'ya transfer edilen 1.91 metre boyundaki santrforun şu anki piyasa değeri 13 milyon Euro.

YILDIZ GOLCÜNÜN SAKATLIK SORUNU VAR

Premier Lig ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan ve kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Wesley'in 6 milyon Euro gibi bir rakama transferinin bitebileceği iletildi. Aston Villa'nın bu teklifi kabul edeceğinin belirtilmesinin sebebi ise golcü futbolcunun yaşadığı sakatlık sorunu. Wesley 2 Ocak'ta dizinden önemli bir sakatlık yaşadı. 112 gün sahalardan uzak kalan Sambacı, geçen sezon sadece 3 maçta toplam 15 dakika forma giyebildi. Yıldız oyuncu, bir önceki sezon ise çapraz bağ yırtığı nedeniyle 1 sezon sahalardan uzak kalmıştı. Wesley'in transferinin önümüzdeki hafta içinde netleşeceği ifade edildi.



KARA KARTAL İLK MAÇINI KAZANDI

BEŞİKTAŞ, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Ümraniye Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Beşiktaş; Utku, Necip, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef de Souza, Salih, Gökhan, Ljajic, N'Koudou, Güven 11'i ile çıktı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, 48. dakikada Güven Yalçın'ın kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.