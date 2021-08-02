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Haberler Beşiktaş Beşiktaş transferde tam gaz

Beşiktaş transferde tam gaz

Yeni yabancı kuralında en fazla 14 yabancı futbolcu bildirebilecek olan Kartal, Ghezzal, Texeira, Godin’in yanı sıra Mert’i düşünüyor

Beşiktaş transferde tam gaz

2.8.2021

Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. 13 Ağustos'ta başlayacak lig öncesi tüm transferi bitirmek isteyen yönetim, bombaları patlamak üzere. Siyah-beyazlıların kadroda düşünmediği Douglas, Boyd, Lens ve Hasic dışında 9 futbolcusu bulunurken, Kara Kartal, 5 yabancı transferine ek olarak bir de yerli ismi kadrosuna katarak transfer sezonunu kapatmak istiyor. Orta sahayı Alex Texeira ile dolduracak olan İstanbul ekibi Ghezzal'la da son aşamaya geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Cezayirli yıldızı bu hafta içerisinde Texeira gibi İstanbul'a getirme hedefliyor. Golcü Luuk de Jong'un sağlık raporlarını isteyen Beşiktaş yönetimi, raporları inceledikten sonra resmi girişime başlayacak.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Stoperde yabancı bir oyuncuyu kadrosuna katacak olan Beşiktaş'ta gündem Diego Godin. Uruguaylı oyuncunun kulübü Cagliari ile pazarlıklar sürüyor. Başakşehir'den kaleci Mert Günok da gündemde.

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