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Beşiktaş’ta Umtiti bombası

Kara Kartal, İspanyol devi Barcelona'dan ayrılmak isteyen Fransız defans oyuncusunu kiralamak için çalışmalara başladı.

Beşiktaş’ta Umtiti bombası

3.8.2021

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Stoper bölgesi için Uruguaylı Diego Godin ile pazarlıklarını sürdüren siyahbeyazlılar, gündemine başka bir yıldız ismi daha aldı. Kara Kartal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak ve kendi liginde şampiyonluk hedefinde olan takımlardan birine kiralık gitmek isteyen Barcelona'nın Fransız stoperi Samuel Umtiti için harekete geçti. 27 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen İstanbul temsilcisi, yıldız futbolcunun İspanyol devinden kazandığı yüksek ücrete çözüm arıyor.

2.5 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın bu transfer için yıllık 2.5 milyon Euro'dan daha fazla bir miktarı kasasından çıkarmak istemediği öğrenildi. Görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

OKEREKE HAMLESİ
SANTRFOR mevkisine takviye için çalışmalarına sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Belçika temsilcisi Club Brugge'nin golcüsü Nijeryalı golcüsü David Okereke, İstanbul ekibine önerildi. Club Brugge'ün geçen sezon gösterdiği performansla sınıfta kalan 23 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarmak istediği ifade edildi.

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