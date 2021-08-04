Beşiktaş’tan forvete Batshuayi bombası

Forvet bölgesi için ünlü yıldızlar Diego Costa ve Luuk de Jong ile pazarlıklarını sürdüren ve henüz sonuç alamayan Beşiktaş, alternatif isimlere yöneldi. Siyah-beyazlılar son olarak Premier Lig ekibi Chelsea'de oynayan Michy Batshuayi'yi gündemine aldı.

BONSERVİSİYLE BİRLİKTE ALINACAK

İngiliz temsilcisinde forma şaşı bulamayan ve her sene kiralık olarak gönderilen Belçikalı yıldız için harekete geçen yönetim, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 27 yaşındaki golcüyü bonservisiyle birlikte kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Trabzonspor'un da ilgilendiği oyuncu için Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı bir adım önde olduğu belirtiliyor. Chelsea 2016 yılında transfer ettiği Batshuayi için Fransa ekibi Marsilya'ya 39 milyon Euro ödemişti.