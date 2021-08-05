Beşiktaş’tan transferde çifte harekat

Beşiktaş, G.Saray'ın gündeminde olduğu ileri sürülen, Napoli'de oynayan kanat oyuncusu Adam Ounas ve Beijing Guoan'da forma giyen stoper Min-jae Kim'i radarına aldı. 24 yaşındaki Cezayirli oyuncu için Napolili yetkilerle masaya oturan yönetim, piyasa değeri 8 milyon Euro olan ve sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor.

OCAK AYI BEKLENEBİLİR

İstanbul ekibinin, yıl sonu sözleşmesi sona erecek 24 yaşındaki genç Güney Koreli stoper Min-jae Kim için ise Ocak ayını bekleyeceği ya da bu transfer döneminde kasasından cüzi bir miktarda para çıkaracağı öğrenildi.