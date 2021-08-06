Besiktaş’ta işlem tamam

BEŞİKTAŞ yönetimi, bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira ile kesin olarak anlaşmaya varırken, imzaların pazartesi günü İstanbul'da atılacağı belirtildi. Brezilyalı 10 numara ile sezon başına 2.3 milyon Euro garanti ücret üzerinden 2+1 yıllık mukavele imzalanacak. Shaktar Donetsk'te yıldızı parlayan Alex Teixeria, oldukça yüksek bir bonservis bedeliyle Çin Ligi'ne transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, kariyerinde oynadığı 428 maçta, 172 gol atıp, 72 asist yaptı. İstanbul ekibi, Medipol Başakşehir'den istediği kaleci Mert Günok'un transferinde sona yaklaştı.

GOLCÜ LARİN'E TALİP VAR

SİYAH-BEYAZLILAR, 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir ile prensipte anlaşma sağladı. İstanbul ekibinin 32 yaşındaki file bekçisiyle bir kaç gün içinde sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Kara Kartal'ın geçen sezon hem lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynayan Cyle Larin'e yeni talipler çıktı. Fransa'nın köklü kulüpleri, Marsilya, Bordeaux ve Rennes'in menacerler aracılığıyla Kanadalı futbolcu için nabız yokladıkları belirtildi. Siyah-beyazlıların, bir yıl daha sözleşmesi bulunan golcü için 8 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.