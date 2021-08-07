Caner sürprizi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceği için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Özellikle yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan 32 yaşındaki Caner Erkin'i gözüne kestirdi.

YALÇIN ONAY VERDİ

Sol bekte N'Sakala ve Rıdvan'ın performansının Şampiyonlar Ligi için yeterli olmayacağını düşünen teknik direktör Sergen Yalçın'ın da transfere onay verdiği öğrenilirken, Kara- Kartal'ın deneyimli oyuncu ve menajeriyle birkaç gün içinde iletişime geçeceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun da İstanbul'da kalmak istediği ve eski takımı Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Taraftarlar da sol bekte özellikle N'sakala'nın performansı nedeniyle yıldız sime sıcak bakıyor.

37 MAÇTA 10 ASİST

2017-2020 yılları arasında 3 sezon Beşiktaş forması giyen Caner, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takım arkadaşı Gökhan Gönül ile birlikte eski kulübü Fenerbahçe'ye dönmüştü. Geçen sezon 37 maçta görev alan Caner, 10 asist yapma başarısı gösterdi.