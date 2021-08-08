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Beşiktaş’ta isim çok imza yok

Gündemine 6 isim alan Kara Kartal, hiç bir oyuncuya imza attıramadı. Arayışlar sürüyor

Beşiktaş’ta isim çok imza yok

8.8.2021

Beşiktaş'ta yönetim, transfer çalışmalarını sürdürmesine rağmen, ligin başlamasına az bir süre kala gündemine aldığı 6 futbolcudan şuana kadar hiç bir futbolcuya imza attıramadı. İnter'den Radja Nainggolan, Sevilla'dan Luuk de Jong, Fenerbahçe'den Caner Erkin, Başakşehir'den Mert Günok, Schalke'den Levent Mercan ve Atletico Madrid'den Diego Costa'yı isteyen yönetimin pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

RACHİD GHEZZAL GELİYOR
Kara Kartal, geçen sezon 8 gol, 18 asistlik performans sergileyerek şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın bonservisi için kulübü Leicester City ile anlaşmaya vardı. Kara Kartal, Cezayirli kanat oyuncusunu hafta içinde İstanbul'a getirterek resmi sözleşmeyi imzalatacak. Leicester ile sezon başı kampına katılan Ghezzal'ın iyi durumda olduğu belirtildi.

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