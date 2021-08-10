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Haberler Beşiktaş Kartal’dan Rony Lopes çalımı

Kartal’dan Rony Lopes çalımı

Beşiktaş, Galatasaray’ın da ilgilendiği Sevilla’nın kanat oyuncusu için devreye girdi

Kartal’dan Rony Lopes çalımı

10.8.2021

TRANSFER çalışmalarında atağa geçen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edebilecek iddialı bir kadro kurma hazırlığında. Gündemine sürpriz bir ismi alan siyah-beyazlıların, Galatasaray'ın da ilgilendiği Sevilla'nın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Rony Lopes için devrede olduğu belirtildi. Portekizli oyuncu için nabız yoklayan yönetim, yıldız oyuncunun transferini bitirerek ezeli rakibine çalım atmak istiyor. Kara Kartal, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lopes, geçen sezonu Fransa temsilcisi Nice'te kiralık olarak geçirmişti.
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