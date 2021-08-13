Batshuayı geliyor

Beşiktaş golcü transferinde sona yaklaşıyor. Forvet bölgesi için rotasını Chelsea'de oynayan Batshuayi'ye çeviren siyahbeyazlılar, transferi bitirme noktası geldi. 27 yaşındaki yıldızın, Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettiği belirtildi. İngiltere'de The Sun'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için Chelsea ile görüşmelere başladığı Batshuayi, Chelsea'den ayrılmaya hazır.

Oyuncunun Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettiği ve bu doğrultuda mali şartlar konusunda kulübüyle görüşmelerin hızlandırıldığı kaydedildi.

PAZARLIK SÜRÜYOR

İngiliz kulübüyle temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimi oyuncunun bonservisini satın almak istiyor. Sözleşmesinin bitimine bir sene kalan oyuncu için 5 milyon Euro talep eden Chelsea ile pazarlık devam ediyor.

Batshuayi, 20 karşılaşmada süre alırken bunların yalnızca dokuzuna ilk 11'de başladı ve iki gol bir asistlik bir istatistik yakaladı. Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile de 35 maça çıktı ve 22 gol kaydetti.

CHELSEA 39 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

2016 yılında Marsilya'dan 39 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olan Batshuayi, kiralık olarak birçok kulüpte forma giydi. 2017-18 sezonunun ikinci yarısını Borussia Dortmund'da geçiren golcü oyuncu,14 karşılaşmada dokuz gol bir asistlik bir performansa imza atmıştı. 2018-19 sezonunda ise Valencia ve Crystal Palace formaları giyen Belçikalı isim, dokuz kez rakip fileleri sarsmayı başarmıştı.

DİEGO COSTA ÜLKESİNE DÖNDÜ

BEŞİKTAŞ'IN uzun süredir görüşmesine karşın anlaşma sağlayamadığı İspanyol golcü Diego Costa'nın yeni adresi netleşti. 33 yaşındaki forvet, Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile anlaştı. Brezilya basını, yıldız forvetin Atletico Mineiro ile 1.5 yıllığına anlaştığını ve sözleşmesinde garanti maaşının yanı sıra bonus maddelerinin de bulunduğunu duyurdu. Costa'nın, takımın bir başka yıldızı Hulk'tan daha az kazanacağı ifade edildi.