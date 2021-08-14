Kartal kaldığı yerden

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. 9. dakikada Kenan, Nkoudou'ya aktardı. Nkoudou'nun Selim Ay'dan sıyrılıp sağ çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-0. 41'de Alper'in ceza sahasına girip son çizgiye inerek ortaya çevirdiği top Ersin'de kaldı.



2. YARI BASKISINI SÜRDÜRDÜ

52'de sağ kanattan Rosier'in içeriye çevirdiği topla buluşan Atiba, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. 54'te Salih'in şutunda top savunmadan döndü. Seken topla buluşan Salih'in ikinci şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı. 76'da Rosier'in sağ kanattan ortasında arka direkte Larin kafayı vurdu. Top yandan dışarıya gitti. 86'da ceza sahasında topla buluşan Yasin'in vuruşunda top Welinton'dan sekip kornere gitti. 90+3'te Gökhan Töre ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Gökhan Akkan bu topu çeldi. Seken topta Larin skoru belirledi: 3-0.

SEZONUN İLK GOLÜ N'KOUDOU'DAN

Süper Lig 2021-2022 sezonu Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlarken, sezonun ilk golünü ise Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou kaydetti. Mücadelenin 9. dakikasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kenan Karaman'ın pasında şık bir hareketle Selim Ay'dan sıyrılan ve bekletmeden sert bir vuruşla topu filelere gönderen Kevin N'Koudou, sezonun ilk golüne imza atan isim oldu. Golde asisti yapan siyah-beyazlıların yeni transferi Kenan Karaman da sezonun ilk asistine imza atan futbolcusu oldu.

GHEZZAL SAHADA

Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor karşılaşmasına takımla tek antrenman yapmasına karşın ilk 11'de başladı. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve transfer döneminde tekrar kadroya katılması için büyük uğraş verilen Ghezzal, takımıyla sadece dün antrenmana katılmıştı. Ghezzal, buna rağmen Sergen Yalçın tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.

526 GÜN SONRA SEYİRCİLİ MAÇ

Süper Lig 2021- 2022 sezonu Beşiktaş-Çaykur Rizespor ile başlarken, sezonun ilk seyircili maçı da oynandı. Vodafone Park'ın kapasitesinin yüzde 50'si dolarken, siyah-beyazlı takım tam 526 gün sonra taraftarıyla bir araya geldi. Dünyayı vuran salgında Türkiye'deki ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülürken, Beşiktaş da bu tarihten tam 5 gün önce taraftarıyla bir araya gelmiş ve Ankaragücü karşısında 2-1 kazanmıştı. 6 Mart 2020'de oynanan bu maçın ardından tribünler taraftarlara kapatılırken, alınan önlemlerle birlikte yeni sezon öncesinde stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyircinin maçlara gelmesi kararlaştırıldı ve Beşiktaş da 526 gün sonra taraftarına kavuştu.

SELZEDELER UNUTULMADI

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı öncesi, Karadeniz'de yaşanan sellerde hayatını kaybedenler unutulmadı. Son günlerde yaşanan yoğun yağış nedeniyle bazı şehirlerde yaşanan can kayıpları sebebiyle maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba için vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle tezahüratlar yaptı.