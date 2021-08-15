Beşiktaş ışıl ışıl

2021-2022 sezonunun açılış maçında önceki gün Çaykur Rizespor'u konuk eden Kartal, Karadeniz ekibini N'Koudou, Atiba ve Larin'in golleriyle 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir giriş yaptı. Oynanan futbolun yanı sıra rakibe pozisyon vermeden geçirilen maçta tribünler takımı alkışlarken, teknik direktör Sergen Yalçın'a da maç sonunda sevgi gösterilerinde bulundu. Yepyeni bir ekiple sezona başlayan Beşiktaş'ın performansı büyük alkış aldı.



YILDIZLAR BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Yeni transferler Kenan ve Salih, Rizespor karşısındaki performanslarıyla dikkat çekti. Orta sahada oldukça hareketli olan Salih Uçan, özellikle topsuz oyunda da etkili bir görüntü çizerken Kenan Karaman da, N'Koudou'nun attığı golün asistini yaparak, 2021-2022 sezonunun ilk asistine imza attı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren ve bu sezon başında bonservisleri alınan Rosier ve Ghezzal da iyi bir performans sergiledi. Atiba'nın golünde yaptığı asistle skora katkıda bulunan Rosier'e taraftarlar karşılaşma sonu 'Üçlü' çektirdi.

BATSHUAYİ HEYECANI

Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonrasında basın mensuplarının transfer sorularına son derece samimi yanıtlar veren teknik direktör Sergen Yalçın, Chelsea forması giyen yıldız forvet Michy Batshuayi'nin önümüzdeki hafta İstanbul'da olacağını ifade ederek, Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok'la da anlaşıldığını ifade etti. Yalçın'ın özellikle yıldız golcü Batshuayi hakkındaki açıklamaları siyah-beyazlı taraftarları coştururken, taraftarı heyecanlandıran bir açıklama da Batshuayi'den geldi. Sosyal medya hesabından 'N'Koudou arıyor' yazan başarılı golcüye çok kısa bir süre içinde binlerce yorum ve beğeni geldi.