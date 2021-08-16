Denswil hamlesi

Beşiktaş, İtalya ekibi Bologna’da forma giyen 28 yaşındaki Hollandalı stoper ile ilgileniyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda takıma bir stoper katmak isteyen yönetim, çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basını, Kara-Kartal'ın Bologna'nın Hollandalı savunmacısı Stefano Denswil ile ilgilendiğini iddia etti. Haberde geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Club Brügge forması giyen 28 yaşındaki stoperin transferinde sona gelindiği belirtildi. İtalyan ekibin piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan oyuncusu için 1 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ve Beşiktaş'ın da bu talebi karşılayabileceği ifade edildi. Öte yandan Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'u kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, sağlık kontrolünden geçen milli file bekçisi Mert Günok ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.