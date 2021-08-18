Batshuayi Beşiktaş’ta

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde mücadele edeceği yeni sezon için yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, santrfor transferinde de mutlu sona ulaştı. Bir süredir Michy Batshuayi için Chelsea ile görüşen siyahbeyazlılar, hem İngiliz kulübü hem de Belçikalı golcüyle her konuda anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalayacak olan Batshuayi bir sene kiralık oynayacak. Belçikalı golcüyü 2022'de bitecek kontratını bir yıl uzatarak Beşiktaş'a kiralayan Chelsea, sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmadı. Satın alma opsiyonu için İngiliz ekibiyle kıran kırana pazarlık yapan siyah-beyazlılar tüm girişimlere rağmen bu hakkı elde edemedi.

ÖNCELİK BEŞİKTAŞ'A VERİLECEK

BATSHUAYİ'NİN Kara Kartal'da başarıyı yakalaması halinde bu oyuncunun geleceği hakkında ilk söz hakkı Chelsea'de olacak. İngiliz kulübü, 27 yaşındaki yıldız oyuncuyu önümüzdeki sezon da kadrosunda düşünmezse transfer önceliğini Beşiktaş'a verecek.

KARTAL'DA CAN BOZDOGAN GÜNDEMDE

BEŞİKTAŞ, Alman ekibi Schalke'den 20 yaşındaki orta saha Can Bozdoğan'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı. Kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama üzerine görüşülüyor. Can'ın sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

FAVORİ FERNANDO PLASE ELNENY

BEŞİKTA'TA, Adem Ljajic'i kadro dışı bırakılmasının ardından gözler orta sahaya yapılacak takviyeye çevrildi. Siyah-beyazlılar, Beijin Guoan'ın 29 yaşındaki oyuncusu Lucas Fernando ve Arsenal'in Mısırlı futbolcusu Elneny'den birini transfer edecek. Kara- Kartal, Mayıs ayında ilk görüşmelerine başlayıp anlaşma sağladığı Fernando'yu Ljajic'in durumunun belirsizliğinden ötürü uzun süre bekletmişti. Bu durum karşısında hoşnut olmayan Brezilyalı futbolcu da Beşiktaş'ın "Gel" çağrısının gecikmesi sebebiyle farklı görüşmelerde bulundu.

ELNENY EL YAKIYOR

Ancak Ljajic sorununu çözen Beşiktaş, listenin ilk sıralarında yer alan oyuncuyla yeniden temaslarına başladı. Kara Kartal, eski oyuncusu Mohamed Elneny'ni için de temaslarını sürdürüyor. Arsenal'da oynayan Mısırlı futbolcunun durumunu soran siyah-beyazlılar, İngiliz ekibinin yüksek beklentileriyle karşılaştı. Bu transfer maliyet açısından oldukça zor görünüyor.