Elneny dönüyor

SON olarak Batshuayi'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ın transfer çalışmaları ile ilgili dün flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Arsenal forması giyen eski futbolcusu Mohamed Elneny için devreye girdiği iddia edildi. Arsenal'in Mısırlı futbolcunun yerine yeni bir ismin transfer edilmesi için çalışmaların sürdüğü iddia edildi. Beşiktaş sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcu için girişimlerini sıklaştırırken yaşanacak gelişmelerin sonucu merakla bekleniyor. Bu arada Kartal'ın, Schalke'nin genç yeteneği Can Bozdağan'ı da kadrosuna katmaya çalıştığı ortaya çıktı.



MİCHY BATSHUAYİ RESMEN AÇIKLANDI

BEŞİKTAŞ Kulübü, İngiltere temsilcisi Chelsea'den renklerine bağladığı Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'nin 1 sezonluğuna kiralandığını dün resmen açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve KAP'ta yayımlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübüne 2021-2022 sezonu için net 150 bin Euro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3 milyon 165 bin Euro garanti ücret şirketimiz tarafından ödenecektir."