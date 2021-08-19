Rondon’a yakın takip

CAULKER, Serdar Dursun, Çağtay, Min-Jae Kim ve Burak Kapacak gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de forvet transferi gündemin ilk sırasına çekildi. Kore basını sarı-lacivertlilerin Çin Süper Ligi takımlardından Dalian'da forma giyen Salomon Rondon ile anlaşmaya vardığını iddia etti. Rondon ile prensip anlaşmasına vardığı konuşulan Fenerbahçe'nin yakında transferi açıklaması bekleniyor.

PEREİRA'DAN GOLCÜ İSTEĞİ

Bu arada Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Avrupa Ligi play-off turunda oynayacakları Helsinki maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Portekizli teknik adam forvet transferine ilişkin, " Gol atan bir forvet istiyorum. Gelen fırsatları değerlendiren, toplu - topsuz oyunu oynayabilen, kuvvetli, dengeli, zeki, bağlantı sağlayabilecek, futbolu bilen takıma teknik katabilecek bir forvet istiyorum" dedi.