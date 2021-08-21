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Haberler Beşiktaş Gedson ısrarı

Gedson ısrarı

Beşiktaş, Galatasaray’ın da istediği yıldız için yeniden devreye girdi ve girişimlerine hız verdi

Gedson ısrarı

21.8.2021

BEŞİKTAŞ, G.Saray'ın tekrar anlaşma sağlamayı planladığı Ged-son Fernandes için ısrarını sürdürü-yor. Benfica kulübü başarılı orta saha oyuncusunu takımda tutmak istese de iki ekip sıkı bir rekabet halinde. O Jogo gazetesinin haberine göre Galatasaray oyuncu için 10 milyon Euro teklif etti. Ve ardından Gedson için Beşiktaş da yeniden sava-şa girdi. Ancak Benfica, Ged-son'ı 15 milyon Euro'dan az bir fiyata bırakmayacak. Jorge Jesus'un 2021/22 seçenek-leri arasındaki yıldız isimle ilgili önümüzdeki hafta içe-risinde trafiğin artması bek-leniyor. Siyah-beyazlıların Bejing Guoan forması giyen ve boşa çıkan Fernando Lucas ile ilgili girişimleri de sürüyor.

YENİLER KADRODA
BEŞİKTAŞ'IN bugün deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri Mert Günok, Michy Batshuayi ve Teixeira da kamp kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gaziantep deplasmanına götüreceği isimler ise şu şekilde: "Ersin, Mert, Rosier, Rıdvan, Josef, Nkoudou, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Gökhan, Atiba, Mehmet Topal, Larin, Ghezzal, Necip, N'Sakala, Welinton, Vida, Kenan, Serdar, Güven, Teixeira."

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