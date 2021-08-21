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Haberler Beşiktaş Kartal G.Antep virajında

Kartal G.Antep virajında

Kartal G.Antep virajında

21.8.2021

Sezona Ç.Rize galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Gaziantep ise ilk hafta deplasmandaki mücadelede Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olmuştu. Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu. 2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 yenildi.

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