Kartal’dan Katai hamlesi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyahbeyazlıların Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ın 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile ilgilendiği belirtildi. Sırp basınında çıkan haberlere göre İstanbul ekibinin scoutları Avrupa Ligi Play-Off'unda Sırp ekibinin Cluj'a karşı oynadığı maçı izledi ve Katai'yi beğendi. Yönetim ise scout ekibinin hazırladığı raporu inceleyecek olan Sergen Yalçın'dan gelen habere göre hareket edecek. Kızılyıldız'ın da oyuncuya gelecek tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. Değeri 4.5 milyon Euro olan yıldızın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Katai, geçen sezon Ocak ayında MLS ekiplerinden LA Galaxy'ye transfer olmuş fakat eşinin ırkçı paylaşımlarından dolayı sözleşmesi feshedilmişti. Sırp oyuncu daha sonra Kızılyıldız'a transfer olmuştu.



UMUT MERAŞ ATAĞI

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçında rahatsızlanan N'Sakala'dan gelecek rapora göre sol bek transferi yapabilir. Gündemdeki isim ise Fransa'da Le Havre 'de oynayan Umut Meraş. Yerli oyuncu sayısını arttırmak isteyen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın da transfere onay verdi. Umut, Beşiktaş'a gelmek için alacaklarından vazgeçerken, Le Havre de 1 milyon Euro istiyor.