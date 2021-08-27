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Beşiktaş’ın dişine göre rakipler

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Sporting CP, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti.

Beşiktaş’ın dişine göre rakipler

27.8.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021- 2022 sezonu grup kuraları İstanbul'da çekildi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine grup aşamasında yer alan takımların yöneticileri katıldı. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan tek Türk ekibi olan Beşiktaş'ı ise kura çekiminde başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ, futbol yapılanma sorumlusu Erdal Torunoğulları ve bazı yöneticiler temsil etti. Kura çekimine 4. torbadan dahil olan Beşiktaş, C Grubu'nda geçen sezonun Portekiz'de şampiyon olarak tamamlayan Sporting Lizbon, Bundesliga'yı 3. sırada bitiren Borussia Dortmund ve Hollanda şampiyonu Ajax ile eşleşti. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, grup kuralarının İstanbul'da çekilmesi nedeniyle kuraya katılan kulüp temsilcilerine forma hediye etti.

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