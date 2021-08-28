Kartal gaza bastı

Devler Ligi'nde gönlüne göre kura çeken Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar dün önce Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı. Kartal'ın Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan İstanbul'a gelirken 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinin hemen ardından beklenen bomba da patladı. İstanbul ekibi uzun zamandır peşinde olduğu Umut Meraş'ın transferini de bitirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla takımda görmek istediği oyuncu için kulübü Le Havre ile 1 milyon Euro karşılığında el sıkışıldı. Umut Meraş ile de 3 sezonluk sözleşme ve 900 bin Euro yıllık ücret karşılığında anlaşma sağlandığı kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncunun bugün veya yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bursaspor'dan Le Havre'ye transfer olan başarılı oyuncu Milli Takım'da da teknik direktör Şenol Güneş'in en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.



LİG'DE RAKİP KARAGÜMRÜK

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 3. haftasında bugün Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Sezonun ilk maçında Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı. Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz bitti. Gaziantep maçında hastaneye kaldırılan N'Sakala mücadelede forma giyemeyecek. Oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.