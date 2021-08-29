Kartal evinde uçtu

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Karagümrük'ü tek golle geçerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu: 1-0. 5. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. 130'da ceza yayı önünde topla buluşan Alex Teixeira'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 43'te Ghezzal'ın uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

VİVİANO KALESİNDE DEVLEŞTİ

48'de Salih Uçan'ın Erhun'a yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır sarı kart olarak değerlendirdi ve Salih Uçan ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı. 54'te Batshuayi'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rosier'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'dan oyun alanına döndü. 80'de Ghezzal'ın ara pasında topla buluşarak ceza sahasına giren Batshuayi'nin penaltı noktasının sağından kaleye çapraz pozisyonda çektiği sert şutu kaleci Viviano kornere çeldi. Karşılaşma 1-0 sona erdi.

KENAN KULÜBEDE

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden olan Kenan Karaman, Fatih Karagümrük maçına kulübede başladı. Geride kalan 2 haftada siyah-beyazlı takımın hücum hattının ucunda yer alan ancak golle tanışamayan Kenan Karaman, Sergen Yalçın tarafından yedek soyunduruldu.

RIDVAN 11'DE

Geçen sezon Beşiktaş'ta profesyonel kariyerine başlayan Rıdvan Yılmaz, 134 gün sonra 11'de yer aldı. Geçen sezonun 35. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında savunmanın solunda görev alan genç futbolcu, daha sonra oynanan karşılaşmalarda kısa süre görev yaptı. Bu sezon da ilk 2 haftaya kulübede başlayan Rıdvan, 134 gün sonra 11'deki yerine döndü.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK DESTEK

BEŞİKTAŞ'I taraftarı Karagümrük önünde yalnız bırakmadı. Siyahbeyazlı taraftarlar verilen kontenjanın tamamını doldururken maç boyunca susmadan takımlarını desteklediler. Beşiktaşlılar özellikle yeni transferler Alex Teixeira ve Michy Batshuayi'ye büyük sevgi gösterilerinde bulundu

TEİXEİRA GOLÜNÜ ATTI

SÜPER Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni transferler Alex Teixeira ve Michy Batshuayi'yi ilk kez 11'de görevlendirdi. Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında müsabakaya sonradan dahil olan iki futbolcu, Vodafone Park'ta siyahbeyazlı taraftarların önünde ilk kez sahada yer aldı. Öte yandan Brezilyalı Teixeira Karagümrük karşısında siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı

YALÇIN'DAN KADROYA AYAR

SİYAHBEYAZLI takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep maçının kadrosuna göre 11'de 4 değişiklik yaptı. Atiba Hutchinson ve Kenan Karaman'ın yerine Teixeira ve Batshuayi'ye forma veren Yalçın, rahatsızlığı bulunan Fabrice N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi. Yalçın, geçen hafta sol kanatta görev yapan Georges- Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e şans tanıdı.



Ali GÜLTİKEN'DEN MAÇ KRİTİĞİ

Herkes görevinin basındaydı!

Karagümrük, Süper Lig'de olan herkesten farklı bir oyun felsefesine sahip. Zor bir takım. Bir çok takım gibi topa sahip olma düşüncesiyle oyunu kurguluyorlar. Ama farkları sahanın her tarafında çok sakin kalarak bunu yapmaya çalışmaları. Rakip kim olursa olsun, skor ne olursa olsun, asla taviz vermiyorlar. Düşündüklerini yapabilen bir takım. Kaliteleri de var. Bu yüzden de zor bir rakip haline geliyorlar. Dün akşam Beşiktaş açısından da öyle oldu. Fakat Beşiktaş kalitesi çok yüksek bir takım olduğu için işi fazla uzatmadan bireysel kaliteleri ile skoru buldu. Beşiktaş sahaya çıktığında heyecanlandırıyor. Bir çok yıldız isim var. Kalite kokuyor. Bu kaliteler dün akşam skora da imza attılar. Teixeira da attığı gol ile ben geldim, buradayım, bundan sonra bu golleri çok sık izleyeceksiniz mesajını verdi. Batshuayi keza aynı şekilde önemli bir oyuncu. Dün akşam golü bulamamış olabilir ama girdiği pozisyonlar ve topla buluştuğunda verdiği mesajlar çok daha fazlasını vaad ediyor.

Salih atılınca is degisti

Beşiktaş aslında maçın ilk yarısında Larin ve Batshuayi ile farkı daha da açabilirdi. Orada da Karagümrük kalecisinin kalitesine takıldılar. İkinci yarıda Salih'in atılmasından sonra da doğal olarak oyun başka bir yere gitti. Ama orada da Beşiktaş başka bir oyunu daha pozitif olarak sahaya koydu. Sakin kaldı, doğru savunma ve kademe yaptı, aynı zamanda da kontradan yakalamak istediği pozisyonları da organize edebildi.

Hücumcular katkı sagladı

Oyunun farklı bölümlerinde öne çıkan farklı isimler var. Hücum aksiyonlarını düşündüğümüzde Teixeira, Ghezzal, Batshuayi gibi isimler önemli katkı sağladılar. Beşiktaş savunmada kaldığında Rıdvan, Josef, Welinton, Rosier. İşin özeti de kime ne zaman ihtiyaç duyulduysa, o isimler görevinin başındaydı. Zorlu bir rakipten üç puan alınarak da görev