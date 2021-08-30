Kara Kartal havalı

SON şampiyon Beşiktaş, bıraktığı yerden devam ediyor. Geçen sezon oynadığı futbolla taraftarın ve kamuoyunun beğenisini kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu sezona da harika başladı. Geçtiğimiz sezona göre kadroda alternatif isimlerin çokluğuyla dikkat çeken Kara-Kartal, bu sezonki performansıyla da tam not aldı ve yine şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu mesajını verdi. Ligin ilk haftasında sahasında Rizespor'u 3-0'la geçen siyah beyazlılar, 2. haftada deplasmanda Gaziantep ile 0-0 berabere kalırken, 3.haftada ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta Karagümrük'ü 1-0 yenmeyi başardı.

TEİXEİRA VE BATSHUAYİ TAM İSABET

F.KARAGÜMRÜK maçında 11'de sahaya çıkan Batshuayi ve Teixeira, oynadıkları futbolla ileriki maçlar için teknik heyet ve taraftara büyü güven verdi. Teixeira, attığı müthiş golle, 11'de başladığı ilk maçta takımına 3 puanı kazandırdı. Hareketli bir görüntü sergileyen Batshuayi ise gelecek maçlar için umutlandırdı.



A.DEMİR'DE AYBABA DÖNEMİ BİTTİ

ADANA Demirspor'u 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Samet Aybaba hoca ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun" denildi. Başkan Murat Sancak da "3 maçta alınan 2 puan, bizi böyle bir karar almaya itti." ifadelerini kullandı. Samet Aybaba ligde oynanan üç maçtan sonra da Balotelli ve Belhanda'ya tepki göstermiş ve performanslarını eleştirmişti. Öte yandan Adana Demirspor'da teknik direktör arayışları başladı. Yerli ve yabancı birçok ismi listesine ekleyen mavi-lacivertlilerde 47 yaşındaki İtalyan hoca Vincenzo Montella ön plana çıktı. Son olarak Fiorentina'da görev alan Montella'nın ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.