“Beşiktaş’tan sonra La Liga’ya giderim”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, "Stadyumda imza töreni yapmak planda olan bir şey değildi. Tribünde o seyirciyi görünce şok oldum. Taraftarı görünce ekibime 'Biz yandık.' dedim. Aldığımız sorumluluğun büyüklüğünü o ana kadar anlamadık. Kariyer planlamamda Beşiktaş'la başarılar kazandıktan sonra La Liga'ya gitmek var. Gelen teklifler oldu ama Beşiktaş'tan ayrılacaksam hatırı sayılır bir takıma giderim. Avrupa ile aramızdaki fark çok açıldı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde artık büyük fark var. En zoruna düşmedik ama bence çok zor bir gruba düştük. Ülke futbolu olarak önce kendi yerimizi bilmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde tempoya ayak uydurmamız gerekiyor" dedi. Transfer konularına da değinen başarılı hoca, "Ghezzal'ın transferi tam anlamıyla bir tesadüftü. Telefondan seyrettim, topu alışına verişine baktım ve hemen getirmelerini söyledim. Rıdvan'ı kiralıyor musunuz dediler. O nereden çıktı? Rıdvan, Ersin Beşiktaş'ın geleceği hep. Umut Meraş'ı aldık. O bölgede Rıdvan var diyorlar. Biz bilmiyoruz sanki. Utku Karagümrük'e kiralanacak. Stopere Montero'yu bonservisi ile almayı düşünüyoruz. Yabancı bir orta saha alma planımız da var. Biz Ersin'i ve Rıdvan'ı veririz ama minimum 10 milyon Euro'ya veririz.