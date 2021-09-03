Pjanic Beşiktaş’ta

Orta saha transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Benfica'nın Gedson Fernandes'i bırakmak istememesi üzerine İspanya pazarına yöneldi. Siyah-beyazlılar Barcelona'nın gözden çıkardığı 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Miralem Pjanic ile anlaştı. Maaş bütçesini düşürmeye çalışan Barcelona yönetiminin de 16.3 milyon Euro brüt maaş alan Bosna- Hersekli futbolcuyu elden çıkarmak istemesi transferin önünü açtı ve İspanyol ekip ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varıldı.

BARÇA DA ÖDEYECEK

Yıllık ücreti bir hayli fazla olan yıldız orta saha oyuncusunun maliyetinin bir kısmının İspanyol kulübü tarafından karşılanacağı öğrenildi. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, 2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya Arthur Melo karşılığında transfer olmuştu. Metz, Lyon, Roma, Barcelona ve Juventus formaları giyen 31 yaşındaki oyuncu, 552 maça çıkarken 73 gol attı ve 108 asist yaptı.