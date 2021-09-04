Dünya Pjanic’i konuştu

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, son yılların transfer bombasını Barcelona'dan yıldız futbolcu Miralem Pjanic'i kiralayarak patlattı.

MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Kara Kartal'a yıllık 2 milyon 750 bin Euro'ya mal olan Boşnak yıldızın transferi, Türkiye'de olduğu kadar Dünya'da da büyük yankı uyandırdı. Dünya basını Beşiktaş'ın Pjanic transferini manşetlerine taşıdı. Fransa'dan goal.com, 'Pjanic, Barcelona'yı Beşiktaş için bıraktı' yorumunu yaparken Hollanda'dan FCUpdate ise 'Barca, Pjanic'i kaybetti manşetini attı. İsveç'ten Fotbalska-nalen; 'Barça'nın yıldızı Türkiye'de', Kanada'dan The Globe and Mail; 'Ati-ba'nın kaptanlığını yapa-cağı yıldızlar arasına Alex Teixeira ve Batshuayi'den sonra Pjanic de eklendi' başlığıyla transfer haberini okuyucularına duyurdu. Pjanic, Türkiye'de sosyal medyada da gündemin ilk sırasına yerleşti.



ADEM LJAJİC TAKIMDAN AYRILDI

BARCELONA forması giyen Miralem Pjanic'i kadrosuna katan Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızın transferine bütçe ayı-rabilmek ve lisans çıkartabil-mek için Adem Jjajic'in söz-leşmesini feshetti. Toplam maliyeti 20.6 milyon Euro'yu bulan Ljajic'in menajeri Fali Ramadani ile masaya oturan siyah-beyazlı yöneticiler, futbolcuyu tazmi-natının yarısı karşılığında fesihe ikna ettiler.