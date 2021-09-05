Başkan Çebi’den Avcı’ya tepki

Beşiktaş'ın 2021 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirilirken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi şu an Trabzonspor'da görev yapan eski teknik direktörleri Abdullah Avcı ile ilgili çarpıcı sözler söyledi.

İŞTE O SÜREÇ

Avcı'nın kendisiyle uzlaşmadığını ifade eden Çebi, ayrılık süreçlerini anlatarak "'Benim enerjim bitti' dedi. 'O zaman hocam ayrılalım' dedim. 'Peki ayrılalım, siz nasıl isterseniz, siz gönderin beni' yanıtını verdi. 'Hocam anlaşalım?' deyince 'Ben Türkiye'nin en büyük hocalarından biriyim. Kontratımda 'iş bulana kadar' yazıyor' dedi. İyi bir hocaysanız 4 ay sonra 4-5 milyon TL'ye başka bir takıma gidersiniz, biz de bu yükten kurtuluruz. Tamam hocam problem yok dedik, el sıkıştık gönderdik. Daha sonra kendisiyle uzlaşabilmek için defalarca aramama rağmen 'Geliyorum' dedi, gelmedi. Beni en son iki kere avukatına yönlendirdi. Ben kulüp başkanıyım ya, senin avukatına neden gidiyorum ki. Sen benimle niye konuşmuyorsun? Sen beni gönderiyorsun avukatına. Hani diyorlar ya gereken konuşmaları yaptın mı? Konuştum. Adam hocamız. Bana söylediğini ben doğru kabul ederim. Ama sen bunu mahkemeye taşıyorsun. Benim hocam sen 12 milyon alırken, sen gittiğin anda 2 milyona imza attı, sonraki sene de 6 milyona imza attı. İşte Beşiktaş'ın çocuğu, buyrun. Nasıl alkışlamayacağız? Ben bunun hakkını niye vermeyeceğim?" dedi.